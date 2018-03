Giovanissimi Olympia Agnone: Sica Andrea, connubio di impegno e bravura

Andrea Sica calciatore dei Giovanssimi della Olympia Agnone, originario di Montazzoli Ch,classe 2003 sono due anni che fa parte della rappresentativa Molise.

Andrea bravo calciatore sta seriamente pensando di aderire al progetto Scuola e Calcio della Polisportiva Agnone. Perchè a oggi , e da circa due anni, viene a Agnone ad allenarsi e giocare più volte a settimana, e frequenta l'Itis di Atessa. Certo è che solo la passione per ciò che si ama profondamente può spingere a fare tanti sacrifici L'abnegazione di Andrea e quella dei suoi genitori che assecondanao la sua passione, sono però ampiamente ripagati perché Andrea fara' parte della formazione che parteciperà al Torneo della Regioni in Abruzzo GIOVANISSIMI,e farà il suo esordio a Francavilla contro la rappresentativa del Piemonte. avrà una nutrita delegazione di amici a seguito che si recheranno a Francavilla per tifare per lui. e la sua squadra.

Andrea Sica sicuramente conosce l'aforisma di Goethe; "Le cose migliori si ottengono solo con il massimo dell’impegno", perchè il suo impegno gli viene ampiamente riconosciuto.