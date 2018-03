Campionato Regionale Giovanissimi Boiano- Olympia Agnone 4 a 1.Mister Pirosanto: Risultato bugiardo!

Campionato Regionale Giovanissimi Boiano- Olympia Agnone 4 a 1. Disputata a Baranello oggi la terzultima partita del campionato sotto un diluvio e su un terreno di gioco pesante i ragazzi delle 2 compagini si sono affrontati con grande spirito di sacrificio e voglia di fare l risultato, i ragazzi di Mister Mario Pirosanto hanno disputato un ottimo primo tempo , da segnalare il pareggio con un gol spettacolare di Francesco di Pietro, ma nel finale si son dovuti arrendere alla stanchezza e ad alcune decisioni (le solite) arbitrali.

Ci parla della partita Mister Mario Pirosanto:

< Oggi i giovanissimi dell’Olimpya hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque,risultato bugiardo. I ragazzi dell’Agnone sono scesi in campo concentrati e motivati subivano l’uno a zero su punizione ma pareggiava subito con un euro gol del capitano Di Pietro da centrocampo,il primo tempo si chiudeva sul risultato di 1a1. Nel secondo tempo le due squadre si studiavano soprattutto a centrocampo, con il terreno pesante e la pioggia battente sembrava che la partita si concludesse con un pareggio ma a 10 minuti dalla fine l’arbitro fischiava un rigore a favore del Boiano per un presunto fallo di mano in area. Sul 2 a1 i ragazzi dell’Agnone provavano a pareggiare la partita buttandosi nell'area avversaria ma subivano altre 2 reti nel finale. Da sottolineare la grandissima prestazione di Sara Gualtieri che si è distinta come al solito anche per concentrazione e determinazione. >

Ammirevole lo spirito di sacrificio dei ragazzi viste le condizioni climatiche di oggi e i tanti chilometri percorsi