SARA GUALTIERI...orgoglio del Settore Giovanile Olympia Agnone, anche oggi una tra le migliori in campo, un terzino talentuoso, grinta, determinazione, tecnica, un grande carattere e un grande passione per questo sport che la porta sempre a garantire prestazioni a livelli altissimi nonostante donna in una squadra e un campionato di uomini. Un grande esempio!