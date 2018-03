Vittoria senza se e senza ma, la Juniores Olympia Agnone surclassa il Manfredonia 4-0

Oggi 21 Marzo recupero infrasettimanale della partita rinviata sabato 17 Marzo perchè il Civitelle e' stato teatro d'incontro tra le prime due squadre in classifica,il Vastogirardi e Isernia, partita valida per il campionato di Eccellenza Molise.

Oggi alle 15.30 la Juniores Olympia ha incontrato la squadra di Manfredonia Una gara senza storia per la squadra ospite. L'Agnonese fin dall'inizio si è mostrata superiore surclassando la squadra avversaria nella loro metà campo, sbagliando purtroppo due limpide occasioni con Fraraccio e Candela. Ma verso il 20' e 35' del primo tempo passavano in vantaggio con la doppietta di Fraraccio..Il primo goal su un traversone di Ciotoli, mentre il secondo su cross di Aquilano.

Chiusa la prima frazione di gioco sul due a zero.. i ragazzi di Mister Fusaro rientravano in campo ancora PIù concentrati e segnavano con Ciotoli il 3 a 0 e ancora con Fraraccio il 4 a 0

. Il commento di mister Fusaro "Grossa prestazione di tutti, ancora più apprezzabile per le rigide condizioni climatiche e per le condizioni non ottimali del Civitelle, che fino a poche ore prima era ricoperto di neve"