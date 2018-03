31 Marzo-Eccellenza: Campobasso -Vastogirardi. DS Crudele: Vincere e crederci fino alla fine

Per la 26^ giornata di Campionato di Eccellenza Molise, dopo una settimana di sosta e reduci dalla vittoria con l'Isernia, squadra 1^ in classifica, il Vastogirardi dovrà affrontare nel capoluogo molisano la squadra campobassana

La classifica vede la squadra altomolisana a tre punti dall'Isernia. Ancora tutto è possibile in questo entusiasmante e combattuto campionato, ma la corsa del Vastogirardi e' purtroppo tutta in salita come si evince dalla realistica analisi del DS Antonio Crudele

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti finora,abbiamo dimostrato di essere una compagine forte, affiatata e vincente,ma siamo a tre punti dall'Isernia,mancano solo 5 giornate alla fine del campionato, sono poche , l'isernia ha vinto tutte le partite e presuppongo sia difficile che perderà in seguito.. Siamo in una situazione delicata, in parte per nostra responsabilità, abbiamo commesso degli errori, per esempio mi viene in mente la partita ad inizio campionato con lo Spinete, o con il Bojano, senza togliere nulla agli altri, li si poteva e doveva fare di più , ma ancora tutto può succedere, noi ci dobbiamo credere fino alla fine, fino a quando i numeri, perchè il calcio è fatto di numeri, ci diranno se crederci oppure no. Dobbiamo , impegnandoci al massimo, aspettare l'esito dei numeri e accetare il risultato.

Alla domanda " se dovesse, facendo i dovuti scongiuri, essere un risultato negativo, sarà per il prossimo anno?, rispondeva " Non si sa, tutto puo succedere o non succedere, il calcio e' come la vita prevedibile solo in minima parte"

Grazie al Direttore Sportivo e un grosso in bocca al lupo all Asd Vastogirardi!