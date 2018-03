Campionato Esordienti : VenafroB - Olympia Agnone 0 a 2 e una pareggio.

. In una serata fredda giovedì sul campo in erba sintetica di Venafro i ragazzi dell'Olympia esordienti hanno incontrato la locale squadra del Venafro B. Il risultato finale ottenuto è senza dubbio più che positivo avendo vinto due partite e una pareggiata. Ci parla della partita Mister Michele Delli Quadri:

< Indubbiamente la vittoria conta tantissimo e ne sono soddisfatto ma non posso che rammaricarmi per le tante occasioni e gol mancati da parte dei miei ragazzi, di qualche scollegamento fra i vari reparti e qualche dimenticanza di tutti gli insegnamenti fin qui da me dato ai ragazzi, attenuante l'impossibilità anche causa mal tempo di allenarsi con continuità e costanza, e dell'impegno e la concentrazion. Comunque fine si dice che conta il risultato ma questa vittoria ci insegni che pur vincendo non bisogna rimane soddisfatti di quello che si e fatto in campo.>