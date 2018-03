Figc Molise Settore Giovanile Scolastico,assegnazione tipologia calcistica 2017-18: Polisportiva Olympia Agnone Scuola Calcio

Il coordinamento Federale Regionale del Molise- Settore Giovanile Scolastico della Figc ha assegnato la tipologia calcistica nelle province molisane, dopo averne esaminato i requisiti, programmi, organigrammi,offerta formativa agli utenti,requisiti sanitari, impianti etc,( vedi stralcio allegato del regolamento per l'accreditamento)

di seguito il testo dell'Assegnazione

"Assegnazione definitiva tipologia calcistica 2017-2018 delegazione Provinciale Isernia:

Scuola di calcio: AS Olimpic Isernia

Polisportiva Oympia Agnone

Bel risultato per la Scuola Calcio della Polisportiva Olympia Agnonese, l'assegnazione della definizione calcistica da parte della FIGC Molise e' motivo di orgoglio per la società e per le famiglie, i ragazzi che frequentano una Scuola Calcio con i requisiti previsti dalla legge italiana e del mondo del calcio. I complimenti a tutta la dirigenza della Polisportiva Olimpia Agnonese e un particolare riconoscimento va al responsabile del settore giovanile Prof Fernando Sica

Stralcio Regolamento Requisiti scuola calcio:

"Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it) presso i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione a propria disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.); 2. Impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’insegnamento del gioco del Calcio; 3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base, che sia componente del Consiglio Direttivo della Società stessa; 4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa; 5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi); 6. Presentazione di un Programma di Formazione Tecnico-Didattica ed Educativa con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da allegare al Modulo di Censimento dell’Attività di Base entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente e da realizzare facendo riferimento alla “Guida Tecnica per le Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico (utilizzare l’Allegato n°4, seguendo le relative “linee guida”); 7. Presentazione del Piano di Offerta Formativa rivolta agli utenti, da distribuire in particolare ai genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative programmate, ecc., da consegnare entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente; 8. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale); 9. Presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell’impianto sportivo e di Personale adeguatamente formato per l’utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013. b) Requisiti “Scuole di Calcio” Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio”, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati: 1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all’anno in corso); 2) partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI. In considerazione della fase di avviamento di tali nuove procedure, per la corrente stagione sportiva viene prorogata la possibilità di ottenere deroga per la sola categoria “Piccoli Amici”, purché la richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Comitato Regionale territorialmente competente, congiuntamente al modulo di censimento. A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC un equo numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive categorie di base: - per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e - per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e; Pag. 3 di 10 3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie: - PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni - PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni - ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni Rilevata l’oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI; 4) partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fun Football”, ecc.); 5) tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati destinati ciascuno alle 3 categorie di base. I Tecnici dovranno essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza): - , - - o o , - (I^ Categoria) - (II^ Categoria) 6) Obbligo di indicare i coordinatori tecnici di tutte le categorie giovanili (Attività di Base e Attività Agonistica), affidando tale incarico a persone in possesso di qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o in alternativa a persone formate dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all’ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC (considerando quanto indicato al punto -5-, tale ultima ipotesi è limitata alle categorie Giovanissimi ed Allievi). Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF. Per la categoria Piccoli Amici, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF; 7) consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da allegare al Modulo di Censimento della Scuola di Calcio o comunque da consegnare prima della data di inizio dell’attività; 8) Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale, nell’ambito dell’Attività di Base, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico; 9) Organizzazione di un ‘Programma di Informazione’ realizzato attraverso riunioni informative con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici. Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento. In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS". http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/38.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2528770_DettaglioAreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf