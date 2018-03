28 Marzo 2018- Si conclude con una vittoria contro i Nero Stellati l' ultima giornata di Campionato Juniores girone I dell'Olympia Agnonese 4-1

Oggi Mercoledì 28 Marzo il campionato Juniores Girone I dell' Olympia Agnone si è concluso con una vittoria schiacciante sul campo delle Civitelle contro la squadra dei Nero Stellati di Pratola Peligna per 4-1

Una partita molto simile all'ultima giocata dalla Juniores, con un primo tempo scialbo, quasi insignificante e nel secondo tempo invece ii ragazzi di Mister Fusaro hanno dato il massimo, giocando alla grande. Difatti nel primo tempo i Nero Stellati senza grosse difficoltà sono passati in vantaggio, che si è mantenuto tale fino alla fine del 1tmp. Nel secondo tempo , dopo la pausa negli spogliatoi con evidente richiamo all'ordine e uno scossone di Mister Fusaro per svegliarli dal sonno, scendono in campo i ragazzi con un altro spirito, e con due sostituzioni. La partita si ribalta,con Faraccio al 10', al 20' Candela, e con una doppietta finale di Gentile.

A fine partita rammarico viene epsresso sia da Mister Fusaro che dal responsabile Sica del settore Giovanile. Fusaro afferma" E il nostro cammino finisce qua dopo aver sfiorato i playoff, ma si va avanti con squadre più blasonate come l'Aquila,Manfredonia,San Severo,Cassino ed altre"..

Sica dal canto suo afferma " Si un pizzico di rammarico c'è, peccato aver perso numerosi punti in casa determinati dalla scarsa concentrazione in alcune partite, numerosi sbagli nel fare goal e qualche errore di troppo da parte degli arbitri ma possiamo dire i ragazzi hanno fatto sostanzialmente il loro dovere" E continua " "Nella squadra ci sono ottime potenzialità, nella rosa Juniores ci sono quattro calciatori che potrebbero accedere alla prima squadra dell'Olympia."

Ma non ha voluto esprimersi sui nomi.Ha ringraziato tecnici , preparatori atletici, mister Fusaro e non ultimo Enrichetto il tutto fare. Il presidente Marco Colaizzo, nelle festività pasquali trascorrerà una serata con i ragazzi presso un noto ristorante e offrirà una cena per ringraziarli e per passare una serata all'insegna dello sport in amicizia