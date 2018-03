Abruzzo-Torneo delle Regioni-Finale Categoria Juniores: Luigi Sica di Agnone uno degli assistenti designati dal CRA Abruzzo

La finale Juniores del torneo delle regioni chiuderà la manifestazione sabato 31 marzo alle 15.00 allo stadio Gran Sasso D’Italia de L’Aquila, si troveranno di fronte Friuli Venezia Giulia e Marche. Nella finale c' e anche un molisano di Agnone è Sica Luigi che insieme a Carella Pierpalo sono gli assistenti designati dal CRA Abruzzo che con l'arbitro Guido Verrocchi dalla sezione di Sulmona arbitreranno la finale della 57^ edizione del torneo delle regioni juniores Marche- Fruili Venezia Giulia

Sica Luigi di Agnone dapprima per motivi di studio e ora per motivi del suo lavoro da ingegnere,vive all' Aquila e fa parte come assistenza della stessa sezione dell'Aquila.

In bocca al lupo a Luigi Sica, per una gara all'insegna della sportività e il rispetto delle regole. Congratulazioni al responsabile del calcio del settore giovanile della polisportiva Olympia Agnone, prof Fernando padre dell'Ing.Luigi.