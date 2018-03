Eccellenza-Campobasso 1919-Vastogirardi 0-1. DS Crudele: "Il morale rimane alto, bisogna crederci fino alla fine"

Oggi 31 Marzo il Vastogirardi per il campionato di Eccellenza Molise ha incontrato il Campobasso 1919. La squadra altomolisana senza tropo impegno e giocando una partita senza note di rilievo porta a casa tre punti vincendo per 0-1.La prima frazione di gioco si e' svolta senza troppo calore, con poche azioni di rilievo. La squadra avversaria l'ultima in classifica, ha giocato una partita molto fisica, come suol dirsi "maschia" basandosi sulla forza e non sulla ricercatezza della tecnica, gioco duro fin troppo,al punto che ben sette dei loro giocatori sono stati ammoniti e ben due dei ragazzi di mister Grossi sono usciti dal campo per gli interventi duri e qualche colpo proibito. Nel secondo segmento di gioco , la svolta al 13' del 2tmp con Marco Pettrone che anticipa il portiere avversario di testa una punizione calciata dal vertice dell'area di rigore. Una signora rete!

Il resto della partita non ha nulla di significativo da raccontare.

Crudele , direttore sportivo del Vastogirardi, a fine partita dichiara:

"Siamo felici della vittoria,continuiamo il percorso fino alla fine, il divario con la prima in classifica rimane di tre punti a quattro turni dalla fine del campionato, dobbiamo continuare a giocare e vincere. Il morale rimane alto, bisogna crederci fino al verdetto finale che sarà dettato dai numeri"