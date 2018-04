Nella sesta giornata del campionato Provinciale Esordienti : Olympia Agnone vince per 3 partite a 0 sulla San Leucio B

Ennesima vittoria dei ragazzi di Mister Michele Delli Quadri che ci parla della partita:

Raccontare le tre partite di oggi pomeriggio sinceramente mi riesce davvero troppo facile, Posso dire che le tantissime azioni proposte dalla polisportiva nell'arco dei tre incontri sono state numerosissime e chiuse quasi tutte in maniera positiva e con gol, Fioccano ben otto gol nella prima cinque nella seconda e quattro nella terza subendone solo uno.In evidenza come al solito Porfilio Pier Paolo che con la sua forza e prestanza fisica rimane un giocatore che fa la differenza e che sinceramente questa categoria gli rimane stretta. Tutti gli altri nella loro migliore prestazione. Il gioco però nonostante le tante reti ancora non è fluido come vorrei. La prossima partita contro la Fraterna ci dirà la verità se questo gruppo può veramente essere un punto di partenza per lavorarci intensamente nei prossimi anni.》

Una cavalcata quella di questi ragazzi che sono un esempio per il loro impegno in campo, la loro serietà e la grande determinazione dando grandi soddisfazione al settore giovanile dell'Olympia.