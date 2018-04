Eccellenza- Vastogirardi batte per 3-0 l'Olimpia Riccia e raggiunge in testa alla classifica l'Isernia

Ieri 7 Aprile si è disputata la 12^ giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza. Al Castaldi di Roccavivandola il Vastogirardi ha battuto per 3-0 l'Olimpia Riccia raggiungendo in testa alla classifica l'Isernia che oggi Domenica 8 Aprile riceve al Lancellotta il Campobasso 1919.

Decisive la rete di Pettrone intorno all’intervallo e la doppietta di Montechiari nella ripresa subentrato a Calcagni, dopo che quest’ultimo aveva riportato un fastidio alla schiena

Il Ds del Vastogirardi Crudele è cosi che commenta la partita:

"Una partita che non ci ha visti brillare particolarmente.Riccia si è dimostrata una squadra ostica ben messa in campo dall'ottimo mister Cordone.Siamo andati in vantaggio con Pettrone allo scadere del primo tempo e poi un doppio Montichiari con un rigore ed un gran goal al volo ha chiuso la pratica.Stiamo facendo bene.Quello che abbiamo chiesto alla squadra è massimo impegno fino alla fine! Non si molla di un centimetro...Finché la matematica non emetterà il suo verdetto finale noi saremo lì a lottare"