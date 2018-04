Olympia Agnonese-Vis Pesaro 1-1 l'Olympia rallenta la corsa dei marchigiani e aggiunge un tassello alla propria salvezza.

Agnone 8-4-2018, al Civitelle la squadra di casa si scontra con la Vis Pesaro.le due squadre, ciascuna per il suo verso, non possono lasciare punti . La squadra pesarese, seconda in classifica aspira al sorpasso del Matelica per vincere il campionato ed essere promossa alla categoria superiore. L' Olympia Agnonese, faticosamente vuole superare la zona play out, dove si barcamena.

La giornata è di quelle limpide e soleggiate, come solo nell'Alto Molise si possono ammirare. Il pubblico è accorso numeroso , e gli ultras organizzatissimi e folcloristici a tifare. La partita ha inizio, le squadre si studiano per un buona buona mezz'ora e non avviene niente di significativo. La posta in gioco è toppo alta. Mister Di Meo sugli spalti, in quanto squalificato per due turni, sempre per intemperanze, questa volta contro l'arbitro. In panchina siede il secondo,

Dell'Oglio. Il mister di tanto in tanto strilla qualche ordine ai suoi, ma si mostra abbastanza tranquillo. Il primo tempo viene archiviato con i portieri inoperosi e senza azioni di rilievo. Al rientro in campo la Vis Pesaro è molto determinata e fa valere la sua superiorità tecnica diventando padrona del campo. La sua superiorità viene premiata al quarto d'ora della ripresa. Va in vantaggio con un tiro potente dal limite dell'area da parte del 6 della squadra pesarese, il portiere sfiora ma nulla può. La squadra Agnonese, tramortita non reagisce e si teme il peggio, anche perché la squadra avversaria si muove bene e sembra in condizione di chiudere la partita

. L'espulsione però, del difensore della Vis, per doppia ammonizione ridona speranza ai padroni di casa. I mister rivoluzionano la squadra rendendola più offensiva con l'inserimento di due punte: Nijang e Giglio. Da questo momento si gioca esclusivamente nel campo avversario, anche perché la squadra ospite si chiude in difesa per portare a casa il risultato. Dopo alcune azioni da gol fallite per un soffio, l'ottimo Santoro, sicuramente il migliore in campo, sguscia dentro l'area sulla sinistra , saltando l'avversario , quadagna il fondo, il suo tiro-cross beffa il portiere e s'infila all'angolo opposto. È il pareggio, mancano ancora 10 minuti. L'Olympia sembra poter aggiudicarsi il risultato pieno. Continua la pressione sulla porta avversaria, l'occasione buona è sui piedi di Giglio che aggancia al limite dell'area avversaria e piazza di piatto verso l'angolo, purtroppo la palla è fuori di pochi centimetri. Peccato sarebbe stata la vittoria. Grande agonismo della squadra di casa , con il quale ha tenuto testa ad una squadra superiore tecnicamente, avversari che hanno sicuramente guadagnato un punto..

Punto prezioso anche per l'Agnonese, supportato dalle sconfitte delle avversarie dirette: Campobasso e Recanatese. La tenacia e l'impegno dimostrato promettono bene. Continuando in questo modo la salvezza è sicura. Una battuta per Mister Di Meo "non servono eccitanti e ideologie, ci vuole un'altra vita" Battiato.