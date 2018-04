Gli Allievi Olympia Agnone donano la World Cup 2018 Pisa al pubblico e allo staff dirigenziale e tecnico della società sportiva agnonese

I ragazzi categoria Allievi della societa' OLYMPIA AGNONESE dopo aver vinto il 15^ Torneo Internazionale di "WORLD CUP 2018 PISA" battendo in finale ai calci di rigore 4-3 l pari eta della societa' ASD CAVALLINO - VENEZIA oggi nell'intervallo tra il primo e secondo tempo della partita tra Olympia Agnone e Vis Pesaro, in una breve ma sentita cerimonia, si sono portati al centro dello stadio Civitelle con il responsabile del Settore giovanile e hanno simbolicamente donato la coppa al pubblico, allo staff dirigenziale e tecnico della società spotiva agnonese. A riceverla in sostituzione del Presidente Marco Colaizzo, il prof Sica

Guarda la video diretta https://www.facebook.com/altomolise/videos/2070439289663115/