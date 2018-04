Campionato Regionale Giovanissimi: Olympia Agnone - Pro Calcio Junior Castel Di Sangro 2 a 3. Brutta sconfitta per i ragazzi altomolisani con i pari età abbruzzesi, una partita nervosa e subito in salita nonostante i Boys si siano presentati in campo in 10, da subito sono sembrati poco reattivi, meno lucidi e atleticamente inferiori agli avversari che hanno giocato come non fossero affatto in inferiorita numerica.

Ci parla della partita Mister Mario Pirosanto:

《 Forse l’unica sconfitta della stagione meritata per i ragazzi dell’Agnone che probabilmente per la troppa sicurezza di vincere (visto che la squadra ospite sì è presentata in 10) scendevano in campo senza la concertazione di sempre. Il primo tempo si chiudeva sul risultato di 3 a1 per gli ospiti. La ripresa si apriva subito con un gol bellissimo dell’Agnone che si portava sul 3 a 2. L’Olimpya continuava a creare azioni ma non riusciva a concretizzarle. Dispiace per questa sconfitta perché domenica prossima è l’ultima di campionato e si poteva sperare ancora nei play off.》

Campionato da archiviare nonostante alcune belle cose viste fino a qui, e molte conferme di talenti in campo che sono stati di aiuto anche in alcune competizioni giocate dagli Allievi, ma a volte si impara più da sonore sconfitte che da effimere vittorie.