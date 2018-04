Roma Barcellona 3-0. Miracolo Di Francesco, grande abruzzese!

Una grande Roma. Semplicemente perfetta. E il Barcellona viene annientato dai gol di Dzeko, De Rossi e Manolas. Finisce 3-0 in un Olimpico impazzito di gioia, la Roma è in semifinale, il Barcellona va a casa!

Primo tempo di chiara marca giallorossa: pronti-via e giallorossi in vantaggio col lancio di De Rossi che buca la difesa blaugrana e Dzeko che di sinistro beffa Ter Stegen. Poi sono la mira un po' così e un Ter Stegen attento a impedire il bis ai giallorossi che sfiorano il gol due volte con Schick e ancora col bosniaco e con Kolarov. E il Barça? Sta tutto in due punizioni calciate abbastanza male da Messi. Nella ripresa è ancora e solo Roma e al 13' Dzeko viene abbattuto in area da Piqué: giallo e rigore solare che De Rossi non sbaglia. Valverde non trova contromosse, continua a subire e i suoi si innervosiscono: giallo per Messi e Suarez nel giro di pochi minuti. A 8' dalla fine si completa la rimonta da film col colpo di testa vincente di Manolas. Poi tanta sofferenza, 4' di recupero e il tripudio del popolo giallorosso!

L'allenatore della Roma è il grande Eusebio Di Francesco , chiamato Eusebio in onore del grande calciatore portoghese, Di Francesco è originario di Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti in Abruzzo. È padre di Federico Di Francesco, giocatore del Bologna.