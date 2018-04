Terzultima partita del campionato esordienti provinciali Olympia Agnone- Fraterna Isernia 2 partite a 1

Si sono incontrate le squadre della Polisportiva Agnonese e la Fraterna di Isernia.Partita giocata sul campo di Agnone in quanto la Fraterna non avendo campo a disposizione per giocare questa partita ha preferito tornare qui in Agnone a disputarla

Ci parla della partita il mister Michele Delli Quadri:

《 Sabato scorso dicevo che la partita era stata troppo facile per la Polisportiva stravincendo con largo punteggio tutte e tre le partite contro la San Leucio B. Invitavo così i ragazzi a non inorgoglirsi troppo per quello che avevano fatto ma a guardare alla partita che avrebbero dovuto giocare il sabato successivo contro una vera squadra tosta e piena di ragazzi talentuosi.Come al solito la Fraterna si è presentata sul campo in undici giocatori invece di diciotto. Questo trucchetto permette alla squadra di far giocare le tre partite sempre con gli stessi giocatori effettuando solo due sostituzioni su nove.La nostra sportivamente si è presentata come da regolamento in diciotto facendo giocare quindi tutti i giocatori in distinta.Finalmente ho visto la Polisportiva giocare come non avevo mai visto quest'anno.Il risultato rispecchia in pieno la superiorità espressa dalla Polisportiva vincendo la prima partita per due a zero così come la terza con uguale risultato e cedendo la seconda dove sono avvenute le sostituzioni obbligatorie.Risultato finale Due partite a una per la Polisportiva. Grande soddisfazione da parte dei ragazzi che si sono resi conto di aver compiuto una impresa e finalmente soddisfatto anche il sottoscritto perchè ho visto la squadra esprimere un bel gioco corale, concreto, e determinato.Siamo sulla buona strada e speriamo di continuare così.》