Calcio- Eccellenza- Il commento del dopo partita di Antonio Crudele Ds Vastogirardi

Ieri 14 Aprile 28^ Giornata di Campionato Eccellenza Molise. L' Alliphae perde malamante con il Vastogirardi per 1-5. La squadra del Vastogirardi è prima in classifica in attesa della partita di oggi tra l'Olimpia Riccia e l'Isernia.

I ragazzi di Mister Grossi ce la stanno mettendo veramente tutta per raggiungere l'Isernia, sempre ad un passo dalla squadra alomolisana, sempre molto vicina, ma questo serrato duello tra le due squadre sta richiedendo uno sforzo e una tensione continua ad entrambe le squadre, sia a chi tallona che a chi viene tallonato, dinamica insorta dall'inizio del campionato che volge al termine, mancano solo due giornate.

La partita di ieri è stata una grande partita giocata con entusiasmo, passione e tecnica superba, basti pensare all'euro goal realizzato da Montechiari, che sostituiva il bomber Franco Calcagni,che da circa 35metri dalla porta avversaria, scagliava un tiro al volo che si insaccava sotto la traversa di Malaspina che non avrebbe mai potuto fermare il pallone L' Alliphae per l'intera partita non ha avuto nè tempo e nè modo per frenare la valanga Vastogirardi

Il Ds Antonio Crudele nel suo positivo ma scarno commento, non eccede negli entusiasmi e afferma:

"Una partita a senso unico,una vittoria importante , che ci fa stare li e ci fa sperare fino alla fine. Dobbiamo continuare a fare il nostro, andare in campo concentrati, con la voglia di vincere , determinati a vincere, senza fare troppi calcoli, o avere rimpianti, poi ciò che dovrà essere, sarà".

Alla domanda "ma che previsioni fa?" risponde, "non sono un veggente, posso solo dire che ci sarà da parte nostra il massimo impegno, piu si va avanti e più le partite si riducono, vedremo,siamo curiosi del risultato che farà l'isernia oggi con l'Olimpia Riccia, noi ieri dovevamo vincere , ed è importante aver vinto"