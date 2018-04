Campionato Regionale Giovanissimi Tre Pini Matese-Olympia Agnone 6 a 2 L’ultima di campionato si conclude con una sconfitta per i giovanissimi dell’Agnone. I ragazzi dall’Olympia anche perdendo per 6 a 2 contro il Tre pini Matese non hanno sfigurato esprimendo durante la gara a momenti un bellissimo gioco con azioni di prima.

Ci parla della partita Mister Mario Pirosanto:< Fatali per i miei ragazzi sono stati i primi cinque minuti dove l’Olympia ha subito 2 reti, forse siamo entrati in campo un tantino deconcentrati, subito dopo c’è stata comunque da parte loro una bella reazione e accorciavamo le distanze con Sica , purtroppo nel finale del primo tempo ancora un calo di concentrazione e subivamo altre 2 reti. Nel secondo tempo, con le squadre trasformate per alcune sostituzioni, la partita prendeva un aspetto più equilibrato , si giocava soprattutto con il possesso palla da parte delle due formazioni. Con una bell’azione del capitano Di Pietro l’Agnone si procurava un rigore segnato dallo stesso capitano. Nel finale di partita la formazione di casa segnava altre due reti. Peccato per i punti persi durante alcune partita perché solo per 3 punti L’Olympia non riesce ad entrare nei playoff. Comunque voglio fare i complimenti ai miei ragazzi , in alcune circostanze hanno dato il massimo che hanno potuto e nonostante le tante difficoltà che abbiamo dovuto superare il risultato raggiunto ci appaga e ci fa ben sperare per il futuro>