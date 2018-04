Si è concluso al Civitelle il raduno dei giovani calciatori organizzato dalla Polisportiva Agnonese per il Parma Calcio

Si è concluso alle ore 19,00 presso lo stadio Civitelle di Agnone il raduno di giovani calciatori per gli osservatori del Parma calcio anni 2002 -'03-'04 organizzato dalla società Olimpia Agnonese, autorizzato dalla FIGC regionale.

Al raduno erano presenti il responsabile del settore giovanile del Parma calcio sig. Luca Piazzi e gli osservatori Bellavista Alessandro , Martucci Marcello.

Per la società Agnone era presente il presidente Colaizzo Marco che ha fatto gli onori di casa e ha dato il benvenuto a tutti gli atleti, il responsabile del settore giovanile Sica Fernando il quale ha ringraziato tutti i dirigenti e i ragazzi delle numerose società intevenute. Il vice presidente Paolantonio Franco in qualità di medico sportivo

Hanno partecipato 130 ragazzi provenienti da società molisane, abruzzesI e campane, divise in quattro squadre dell'anno 2002 - in quattro del 2003 - in quattro del 2004 che si sono incontrate tra loro con partite della durata di 35'.

"Una bella giornata dì sport"afferma Sica. Gli osservatori sportivi hanno individuato giovani calciatori sui quali investire e tra questi anche calciatori del settore giovanile della società agnonese

GUARDA IL VIDEO IN DIRETTA https://www.facebook.com/147418909316233/videos/191575951567195/