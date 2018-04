Olympia Agnonese-Monticelli 6-0. Goleada, L'Olympia archivia la pratica Monticelli nella prima mezz'ora di gioco

Domenica 22-04-2018 allo stadio Civitelle la squadra di casa ospita il Monticelli, diretta concorrente in zona play out , un pericolo per la classifica. Giornata calda e luminosa, pubblico numeroso e ultras rumorosi. La partita ha inizio con qualche minuto di ritardo. La gara si mette subito in discesa per la squadra Agnonese al primo affondo va in vantaggio. Frabotta guadagna il fondo sulla destra, cross a rientrare , Ferrario batte dal limite, tiro ribattuto , confusione in area, il pallone sembra preda del pertiene, Nijang ben appostato con una zampata felina approfitta della cattiva presa del portiere e mette la palla in rete.

La reazione della squadra ospite non è perentoria ma mette la squadra Agnonese in condizione di giocare di rimessa. Al 25 ripartenza dell' Olympia che trova la difesa avversaria sbilanciata, lancio morbido di Ceria che libera Santoro davanti al portiere, diagonale che trafigge l'estremo difensore dell Monticelli. 5 minuti dopo, a parti invertite, azione simile alla precedente.

Questa volta è Santoro che libera Ceria davanti al portiere il quale non fallisce la facile occasione. Il micidiale uno due tramortisce il Monticelli che da questo momento non riesce più a risollevarsi. Si giunge alla fine del primo tempo con l' Olympia in vantaggio 3-0 con partita praticamente chiusa. Mister Di Meo gongola , confuso tra gli spettatori a scontare l'ultima giornata di squalifica, gli si legge in faccia. Gongola a ragione, la sua squadra meriterebbe sorte migliore in classifica , per quello che mostra in campo e per l'impegno e la tenacia profusa da tutta la squadra.

Al rientro in campo il Monticelli, carico di sconforto e delusione per il risultato, non riesce ad impensierire la squadra di casa che giocando in scioltezza marca altri tre gol di buona fattura più altre facili occasioni mancate. il quarto gol è opera di Ferrario che corona la sua ottima prestazione con la marcatura, poi Giglio di testa infila la porta e si sblocca dal digiuno di gol e da ultimo Cerasa arrotonda a sei le marcature.

Il Monticelli esce a testa bassa dallo stadio ,conscio della brutta prestazione. Personalmente, Per carattere non amo le goleade, credo che quando si è vincenti non bisogna infierire sull'avversario e questo vale in tutte le competizioni, non solo nel calcio. Non si è sempre martello capita anche di essere incudine. Il risultato odierno non cambia la situazione in classifica dell' Olympia perché hanno vinto anche recanatese e Campobasso dirette concorrenti. Il prossimo turno è comunque alla portata della nostra squadra e non dovrebbero verificarsi sorprese.

La salvezza è sempre a portata mano e la squadra non fallirà. Avanti così!