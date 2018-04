Volley: La Pallavolo Agnone conquista la serie B

GARA 3 DI FINALE CAMPIONATO INTERREGIONALE DI SERIE C MASCHILE

La squadra di Volley Agnonese, Caseificio Di Nucci, guidata dal coach Mariano Maniscalco, conquista la serie B vincendo la finale dei play off contro la Virtus Volley Paglieta 3-1 e centra l'obiettivo che si era prefissato alla vigilia della stagione

.Oggi 22 Aprile, giornata di importante scadenza elettorale per il Molise e' stata anche una giornata sportiva intensa per Agnone e gli sportivi. L'Olympia Agnone, la locale squadra di calcio riporta una vittoria importante contro il Monticelli vincendo 6-1, e la squadra di pallavolo maschile fa il salto in serie B. Il sestetto di Maniscalco ha giocato una bella gara, sotto di un set, ha velocemente cambiato le carte in tavola ribaltando la gara chiudendola sul 3-1, mandando in delirio un Palazzetto dello sport stracolmo, infuocato, con un pubblico quasi incredulo e con un tifo da stadio, che ha incitato per tutto il tempo la squadra di Volley Agnonese che non ha deluso le aspettative dei tifosi ma riempito d'orgoglio l'intera comunità