Campionato Esordienti Olympia Agnone - Pro calcio junior Castel Di Sangro 3 a 2.

Penultima partita del campionato esordienti provinciali e ancora una grande prova dei ragazzi di Mister Michele Delli Quadri che ci parla della partita:

《 Il mio pensiero va indietro a ripercorrere tutto quello che è stato fatto di buono durante questa annata sportiva. I risultato della partite di ieri contro la Pro calcio Junior la dice lunga sulla crescita della squadra e del gruppo sempre più unito. Le tre partite disputate su un campo praticamente allagato per lunghi tratti ma praticabile secondo l'arbitro ha dimostrato la grande voglia dei ragazzi della Polisportiva di chiudere in bellezza il campionato con una vittoria di prestigio contro una squadra presentatasi al "Civitelle" con lo stesso punteggio nostro in classifica generale.Era importante vincere per superarli in classifica e dopo tre partite avvincenti i ragazzi ci sono riusciti vincendo alla vine delle tre partite per tre a due.La partita decisiva è stata la terza dove i ragazzi hanno dimostrato la loro superiorità con una prestazione soprattutto in attacco più che convincente violando la rete della Pro Calcio per ben quattro volte.Tutto ciò ci fa sperare in prestazioni positive nei prossimi impegni che la Polisportiva dovrà affrontare nel mese di Giugno.Penso con rammarico a quella partita giocata in casa con il Venafro e persa malamente in quella fredda e nevosa giornata di dicembre dove la Polisportiva si presentò in campo con una squadra recuperata all'ultimo momento e non nella formazione migliore. Quei tre punti purtroppo non ci danno la possibilità di vincere questo girone ma di piazzarci al secondo posto a due punti dalla Fraterna.Questa considerazione finale non scalfisce le prestazioni della squadra che si è dimostrata sempre all'altezza della situazione e comportata egregiamente.Voglio ringraziare tutti i giocatori anche quelli che ieri non erano presenti sul campo ma sicuramente con il pensiero hanno accompagnato la prestazione dei compagni.Un arrivederci al 12 maggio per l'ultima partita contro il Roccaravindola.》