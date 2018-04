Eccellenza, il Vastogirardi verso i play off nazionali. DS Crudele: Non sarà semplice, ma non molliamo!

"Volevo complimentarmi con la squadra tutta dell'Isernia per la vittoria del campionato. E' stata una grande sfida fino all'ultima giornata, bravi! Noi proveremo ad andare avanti in serie D disputando i play off nazionali, vincerli sarebbe una grande impresa, non molliamo "

E' questo il commento di Mister Alessandro Grossi, sul suo profilo FB alla partita di ieri, l'ultima del campionato di Eccellenza Molise. In quel di Gambatesa si è disputata l'ultima partita tra il Vastogirardi e la locale squadra, finita con un pareggio 2-2. Le ultime partite hanno decretato la squadra vincitrice del campionato di Eccellenza e l'Isernia meritatamente ritorna in serie D

Il Vastogirardi ha disputato un campionato di eccellenza di alto livello, con una squadra forte tecnicamente e psicologicamente, unita in un vero gioco di squadra serrato, che ha incalzato e non concesso alcuna tregua all'Isernia, sorpassandola in più di una occasione in classifica, sfidandola e vincendo i macth sia di andata che di ritorno. Onore al buon calcio!

Il presidente della società sportiva del Vastogirardi Andrea Di Lucente, il Direttore sportivo Antonio Crudele, i tecnici e Mister Grossi, come dichiarato nel suo post e tutta la squadra sono adesso già con la testa ai play off nazionali che si disputeranno l'ultima domenica del mese di maggio.

Il DS Crudele nell'intervista ha fatto una analisi chirurgica della situazione:

"E' andata cosi" esordisce e da vero sportivo fa innanzitutto le congratulazioni all'Isernia, al presidente,allo staff tecnico, al mister e ai giocatori, definendo il ritorno della squadra pentra in serie D "più che meritato" e passa all' analisi del campionato disputato dalla squadra altomolisana "Un pò di rammarico e di delusione c'è tra i risultati ottenuti finora e gli sforzi e gli investimenti notevoli fatti. Rispetto alla partita di ieri con il Gambatesa era auspicabile uscire dal campionato con una vittoria e non con un pareggio, c'e' stato un black out alla fine della partita, forse abbiamo abbassato un pochino la guardia, non e' stata una partita da grande squadra , che vuole vincere il campionato." e continua guardando indietro " durante il campionato 2017-18 si poteva fare meglio e di più in alcune occasioni, senza nulla togliere all'Isernia, ma il Vastogirardi aveva tutte le potenzialità e le carte in regola per vincere questo campionato. Ma le recriminazioni non servono" e con la sua abituale concretezza prosegue "Abbiamo adesso quest'altra possibilità, questa dei play off nazionali, non sarà semplice, andremo ad affrontare delle realtà calcistiche forti, e' un percorso difficilissimo, abbiamo gia disputato i play off nella scorsa stagione, perciò conosciamo il percorso e le difficoltà, ma adesso ci siamo, ci continuiamo a credere fino alla fine e faremo del tutto per vincere. In questo mese di pausa, pausa non sarà,proseguiranno gli allenamenti, faremo alcune partite amichevoli, staremo un mese senza gare ufficiali, ma bisogna mantenere la forma e la concentrazione alta e cercare di centrare l'obiettivo finale"

Ad Maiora e come dice Mister Grossi: Non molliamo!