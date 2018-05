Il Vastogirardi affronterà ai play off l'Agropoli, domenica 20 Maggio sul campo delle Civitelle di Agnone

Agropoli sfiderà una “vecchia” conoscenza del calcio campano. Sarà infatti nuovamente il Vastogirardi domenica 20 maggio l’avversario della vincitrice dei play-off regionali del girone B. La formazione molisana lo scorso anno venne battuta dall’Audax Cervinara sempre in semifinale. La squadra della cittadina in provincia di Isernia disputa solitamente le gare interne sul campo del Roccaravindola che ospita la squadra altomolisana in attesa dei lavori di ristrutturazione programmati per lo stadioil "Filipo di Tella" di Vastogirardi L’anno scorso la compagine giallo-celeste ha dovuto però spostarsi allo stadio “Civitelle” di Agnone in sintetico e senza barriere ma con una capienza maggiore per ospitare la formazione di Cervinara. Chi passerà il turno incontrerà nella finalissima, sempre di andata e ritorno, la vincente della gara tra il Dattilo Noir (Sicilia Girone A) e la vincente della finale regionale di eccellenza calabrese Castrovillari – Acri, che si disputerà domenica 13 maggio....continua su FONTE .... http://www.cilentolive.com/sport/lagrop-i-ora-affronta-il-vastogirardi-si-gioca-ad-agnone-sede-del-ritiro-agropolese-2011-tutte-le-informazioni-sui-play-off-nazionali/