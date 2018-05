Calcio Giovanile Agnonese: Domenica 20 maggio l8° Torneo Regionale PICCOLE  GLORIE

Inizieranno domenica 20 maggio IL TRIS delle manifestazioni organizzate nel periodo maggio – giugno dalla societa Olympia Agnonese, SETTORE GIOVANILE dal Responsabile Prof. Sica Fernando, dai suoi collaboratori , e dai mister Fusaro Mario, Scampamorte Anna, Panella Vincenzo , Delli Quadri Michele, Orlando Antonio, Esposito Jacopo e Castagnelli Luca :

D omenica 20 maggio l 8° Torneo Regionale PICCOLE GLORIE categoria Pulcini misti 2 2007- 2008- 2009

Sabato 2 giugno il 9° torneo nazionale AGNONE L’ATENE DEL SANNIO” categoria Allievi, 2001 - 2002

Domenica 17 giugno 16° Torneo Nazionale “NUOVE SPERANZE” categoria Esordienti 2005- 2006

Un settore in crescita che in questi nove anni di serie D, vivaio per la prima squadra, che ha fornito ben 16 ragazzi, sia come juniores che come seniores

Tra mille difficoltà e grazie al lavoro silenzioso e meticoloso del responsabile prof. Sica e dei suoi collaboratori, la società agnonese oggi può vantare di aver fatto giocare in serie D ben 14 ragazzi di Agnone, cresciuti nel settore giovanile, un vero fiore all’occhiello .

Inoltre Basilio Antonelli il ragazzo del 2000 voluto dalla Roma che quest’anno ha vestito la maglia del Foggia serie B e quella della nazionale under 17 la giocatrice nazionale Gloria Marinelli, passata in serie A.

Questa stagione calcistica 2017-18, si sta chiudendo brillantemente per la società Olympia per risultati, organizzazione e partecipazione : convocazione del Juniores Zentena Manuel e Gentile Pietro nella rappresentativa della juniores nazionale sezione F e tanti altri giovani promettenti del settore giovanile, Latino F, Ziroli, Zentena, che gia sonoi stati aggregati da mister Di Meo a fare allenamento in prima squadra .

TORNEO NAZIONALE DEI PULCINI MISTI ANNO 2007-08-09

Domenica 20 maggio per tutta la giornata presso lo stadio senza barriere di Agnone si svolgerà :

9° TORNEO REGIONALE DEI PULCINI MISTI ANNO 2007 – 2008 - 2009 PICCOLE GLORIE

Le Squadre che partecipano sono : Agnone A, Agnone B, U.S. I Sanniti (CB), U.S. Junior Giugliano (NA.), U.S. Azzurro (Marigliano)) ., Asd Boiano, A.S.D. S. Salvo- ASD Olimpic di Isernia, otto squadre divise in due gironi da quattro.

La prima classificata di ogni girone farà la finale per il 1° e 2°, le seconde per il terzo e quarto posto le terze per il quinto e sesto, le quarte per il 7 – 8 ° posto. Tutte le partite saranno arbritate da tecnici , dirigenti o giocatori della prima squadra dell’Agnone ,ci sarà una pausa pranzo per permettere ai piccoli calciatori di consumare il pranzo nei confortevoli ristoranti della città e ai genitori di fare una visita guidata presso la millenaria Fonderia Marinelli con annesso il Museo della campana e al Museo del Rame.

Nel pomeriggio alle ore sedici inizieranno le piccole finaline alla premiazione, è prevista la presenza del presidente Regionale Di Cristinzi Piero, Provinciale FIGC dott. Nino Rossi e il Coordinatore regionale dell’attività di S.G.S. Dott. Gianfranco Piano , e il delegato Attività di base prof. Gianfranco Mastrogiacomo , l’Assessore allo sport del comune Melloni Annalisa e la presenza di numerosi genitori al seguito che avranno modo di trascorrere una domenica piacevole e allegra all’insegna della cultura, arte e calcio puramente genuino.

Il giorno 1 giugno con la categoria Pulcini 2007 parteciperà a Vasto al torneo “BACIGALUPO CUP”.