Eccellenza- Vastogirardi contro Agropoli per la fase nazionale playoff. Crudele:pronti a cogliere questa ultima occasione

Vastogirardi contro Agropoli per la fase nazionale playoff, i ragazzi di mister Alessandro Grossi affronteranno, in sfide di andata e ritorno nelle gare di semifinale la squadra campana dell'Agropoli. L’andata si disputerà al Civitelle,comunale di Agnone (Isernia) sabato 19 maggio, il ritorno al Guariglia di Agropoli il 27.

Chi passa affronterà una tra Dattilo Noir (squadra siciliana) e la vincente di Castrovillari – Acri, che è la finale del girone B calabrese. Le gare di finale, previste il 3 e 10 giugno stabiliranno le formazioni che accederanno alla Serie D 2018-2019.

Dunque,tutti gli occhi degli sportivi altomolisani sono puntati su quest’ appendice conclusiva della stagione che può permettere alla squadra del Vastogirardi l’accesso all’agognata quarta serie, obiettivo di non secondaria importanza per una piccola ma virtuosa e testarda realtà che si è battuta agonisticamente con tutte le energie necessarie per esserci ed affermarsi.

Il commento del direttore sportivo Antonio Crudele

"Siamo pronti per la sfida con l'Agropoli.Il morale è alto, c'è entusiasmo e voglia di raggiungere l'obiettivo. Abbiamo messo da parte tutto ciò che poteva essere e non è stato per quanto è avvenuto in campionato, smaltito le delusioni e pronti ad affrontare una bella squadra, forte, appartenente ad una realtà importante che va presa con le molle. Noi siamo determinati e pronti a sfruttare al meglio questa ultima occasione.Ci siamo allenati bene, la squadra e' al top della forma".

Alla domanda che pronostico fa?, rispondeva:

"difficile fare pronostici, il calcio si vive secondo dopo secondo,vive di presente, il passato e' passato, abbiamo resettato tutto, siamo concentrati a mille quindi noi ci teniamo molto prima di tutto a fare bella figura.E' inziata questa non facile avventura,siamo concentrati ,ci crediamo e pronti a dare il massimo"

