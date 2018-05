Vastogirardi-Agropoli 1-1. Mister Grossi: Il calcio è bello ma riserva sempre delle grandi sorprese!

Mister Grossi affida ad un post Fb il suo commento sulla spettacolare partita di ieri Sabato 19 Maggio. Sul campo del Civitelle di Agnone il match per le semifinali play off nazionali eccellenza tra la squadra del Vastogirardi, squadra altomolisana e l'Acropoli, squadra campana, terminata con un pareggio 1-1. Mister Grossi ne fa un'analisi approfondita e la sintesi del suo commento " il calcio è bello , ma riserva sempre delle grandi sorprese" la dice lunga sullo spettacolo al quale si è assistito. Il calcio è un pò come la vita , dove tutto è prevedibile e imprevedibile, bello e brutto, gioia e dolore, passione e odio.

Di seguito il commento di Mister Alessandro Grossi:

"Tanta amarezza..soprattutto per non aver realizzato più goal nel primo tempo dove abbiamo espresso un grande calcio mettendo alla corda una blasonata squadra. Probabilmente meritavamo di più. Nel secondo tempo, soprattutto all'inizio abbiamo sofferto, la loro voglia di pareggiare era tanta e anche perché qualche giocatore nostro, in particolare a centrocampo essendosi già speso tantissimo nel primo tempo non riusciva a tenere le distanze tra i reparti, anche se il pareggio è pervenuto.su un rigore che non c'era.

Lentamente e con i tre cambi, cambiando modulo di gioco, passando dal 4-3-3 anche al 4-4-2, la squadra.si è ricompattata, abbiamo accorciato gli spazi, abbiamo ripreso a manovrare, creando due, tre azioni pericolose, di cui una costruita benissimo sull'out di sinistra, con una grande azione di Pettrone, che al 94' è stato atterrato in area, rigore netto ma purtroppo Calcagni ..che non aveva MAI sbagliato quest'anno dagli 11 metri, ha preso la traversa. Subito dopo su calcio d'angolo Pettrone ha sfiorato il goal di testa,sfiorando il palo, è stata solo sfortuna!

Ma non è ancora finita,al ritorno tutto puo' ancora accadere. Siamo orgogliosi di aver combattuto in un match producendo gioco ad alti livelli,come avvenuto sempre nell'intero campionato e con squadra blasonate di spessore tecnico-tattico (Giulianova in coppa..adesso Agropoli) facendo capire anche a chi ancora non ne era a conoscenza che le squadre molisane, in particolare le prime 4/5 del girone, possono tranquillamente giocare alla pari con tutti gli altri campionati di altre Regioni della stessa categoria d'Italia.E se qualcuno afferma che il campionato molisano è scarso viene smentito dai fatti. Ciò che va cambiato forse e' ben altro. Il Vastogirardi quest'anno ha espresso un grande calcio ma sfortunata in più di una occasione. Sono ben orgoglioso di allenare un gruppo fantastico,né sono veramente fiero"

Grande Mister, come sempre i suoi commenti sono un mix di professionalità ad alto livello intrisi di umanità ,di chi svolge bene tecnicamente il suo lavoro ma con passione e sentimento