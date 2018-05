Campionati Universitari 2018:Campobasso medaglia d'argento per l'atleta originaria di Vastogirardi Roberta Paccariè

I Campionati Italiani Universitari si svolgono a Campobasso dal 18 al 27 Maggio e ieri Roberta Paccariè, originaria del paese altomolisano, ha disputato la gara per quanto riguarda il Taekwondo femminile a categorie Olimpiche e portato a casa la medaglia d'argento. L'atleta ha disputato tre incontri: il primo vinto per ko, al secondo per 40 a 3, accedendo così già alla semifinale poi vinta, el'ultimo per 18 a 7. La finale l'ha vista affrontare la campionessa Italiana in carica ed è stata sconfitta per un solo punto 4 a 5 sfiorando il gradino più alto del podio

. Le parole del papà Roberto:<Penso che come prima esperienza in questa competizione e subito Vice Campionessa Italiana Universitari possa solo che renderci orgogliosi. Vorrei sottolineare che il CUS di Tor Vergata ha scelto come coach il suo Maestro Alessandro Stozzo, gia suo allenatore, e che il direttore dello stesso CUS, era presente a tutti e tre i combattimenti di Roby, facendo un tifo sfrenato, è rimasto molto entusiasta e si è complimentato calorosamente anche perché Roberta ha combattuto non nella sua categoria, bensì in quella superiore quindi offre ottime prospetive per il futuro. Ringrazio tutti i nosti amici di Vastogirardi che erano presenti e hanno sostenuto Roby in questa impresa, sempre più orgogliosi di avere origini molisane.>

Ricordiamo che Roberta ha origine molisane , nasce ad Anzio (RM) il 27 marzo 1998, da mamma Luciana Di Tella di Vastogirardi (IS) e papà Roberto originario di Nettuno (RM), e che mantengono vivissimo il rapporto con la loro terra rivendicandone fieramente le origini. Adesso aspettiamo solo grandi traguardi da quest'atleta apparentemente dall'aspetto delicato ma che in gara si trasforma in una vera e propria guerriera.