Al Civitelle di Agnone entusiasmo e divertimento: U.S. Junior Giugliano  (NA) si aggiudica il torneo "Piccole Glorie". Per le squadre agnonesi il 6° e 7°posto

Agnone 20 Maggio- 9° TORNEO REGIONALE DEI PULCINI MISTI ANNO 2007 – 2008 - 2009 PICCOLE GLORIE .

In una splendida giornata di sole, dalle ore 10 di questa mattina, lo stadio comunale di Agnone, è stato teatro di uno spettacolo colorato, allegro.Tanti ragazzi e bambini, papà, mamme, nonni, zii a tifare e sostenere i calciatori in erba. La soddisfazione del prof Sica, responsabile del settore giovanile, era palpabile e ha ben ragione di essere soddisfatto, per la sua capacità di coinvolgimento e di organizzazione in un settore che aggrega anche e non ultimi i piccoli.

Presenti per la premiazione la vice sindaco di Agnone Linda Marcovecchio che ha ben evidenziato il ruolo e la valenza dello sport nel settore giovanile, i consiglieri di minoranza Maurizio Cacciavillani e Daniele Saia. All'organizzazione di questa splendida iniziativa hanno partecipato tutti i mister del settore giovanile, i tecnici, e non ultimo l'onnipresente e prezioso tuttofare Richetto. Le famiglie hanno avuto un ruolo impportante nell'accompagnare, aiutare i piccoli calciatori e molte mamme hanno contribuito alla preparazione del buffet offerto alla fine del torneo.

Le Squadre che hanno partecipano sono : Agnone A, Agnone B, U.S. I Sanniti (CB), U.S. Junior Giugliano (NA.), U.S. Azzurro (Marigliano)) ., Asd Boiano, A.S.D. S. Salvo- ASD Olimpic di Isernia, otto squadre divise in due gironi da quattro.

La prima classificata di ogni girone ha fatto la finale per il 1° e 2°, le seconde per il terzo e quarto posto le terze per il quinto e sesto, le quarte per il 7 – 8 ° posto. Tutte le partite sono state arbritate da tecnici , dirigenti o giocatori della prima squadra dell’Agnone. I risultati non proprio soddisfacenti per le due squadre agnonesi ma "importante è partecipare" Il torneo è stato vinto da U.S. Junior Giugliano (NA) , seconda U.S. Azzurro (Marigliano)) , terza classificata A.S.D. S. Salvo, quarta U.S. I Sanniti (CB), quinta Asd Boiano, sesta Agnone B, settima Agnone A, ottava ASD Olimpic di Isernia,