Calcio-Vastogirardi, direttore sportivo Crudele: "Qualificazione aperta, bisogna crederci"

La scadenza è prossima, la data 27 Maggio Stadio Guariglia di Agropoli. Il Vastogirardi per la partita di ritorno semifinali play off nazionali Eccellenza incontrerà l'Agropoli in terra campana. Partita che si preannuncia combattuta visti i risultati, pareggio 1-1 e la qualità del gioco messo in campo da entrambe le squadre al Civitelle di Agnone sabato 19 Maggio.

Chi passerà il turno incontrerà nella finalissima, sempre di andata e ritorno, la vincente della gara tra il Dattilo Noir (Sicilia Girone A) e la vincente della finale regionale di eccellenza calabrese Castrovillari – Acri. Le gare di finale, previste il 3 e 10 giugno stabiliranno le formazioni che accederanno alla Serie D 2018-2019.

Il clima prepartita è quello delle grandi partite in entrambi gli schieramenti. Da fonti si è apprende che nella cittadina campana le aspettative sono alte e si prevede il sold out presso lo Stadio Raffaele Guariglia.

Abbiamo chiesto al DS del Vastogirardi Antonio Crudele il commento a questo decisivo match per la squadra altomolisana:

"Bisogna crederci,il risultato della partita di andata lascia ancora aperta la qualificazione sia per l'Agropoli che per il Vastogirardi. Sappiamo che e' difficile ma conosciamo anche il nostro valore, anche se nel secondo tempo del match al Civitelle di Agnone siamo rimasti un pò con la testa negli spogliatoi e abbiamo commesso qualche ingenuità, ma siamo fiduciosi, siamo carichi, ci stiamo allenando bene.Ci recheremo ad Agropoli il giorno prima della partita,per meglio preparare il tutto. Abbiamo organizzato anche un pulmann messo a disposizione dei supporter che vogliono seguire la squadra, il tifo e il sostegno alla squadra e' importante e crediamoci"

