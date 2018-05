Vastogirardi, squadra e tifosi delusi per non aver centrato l'obiettivo D

Oggi 27 Maggio presso lo stadio Guariglia di Agropoli si è disputata la semifinale degli spareggi nazionali di Eccellenza, un grande e atteso match tra la squadra locale e la squadra altomolisana del Vastogirardi. La partita dura, sofferta, terminata con un pareggio e l'Agropoli solo nei supplementari è riuscita ad ottenere il passaggio del turno alla finalissima per la serie D. I delfini di Olivieri superano 2-1

La squadra campana passa in vantaggio ad inizio ripresa con Capozzoli (9’) ma i molisani riescono a trovare il pari con D’Aguanno (21’) e trascinare la partita agli extratime. Nel secondo supplementare è Apicella (10’) a segnare la rete della qualificazione per l'Agropoli che adesso si giocherà la serie D contro i calabresi del Castrovillari che hanno superato i siciliani del Dattilo Noir.

Grande delusione per i molisani che a giusta ragione avevano coltivato il sogno della qualificazione alla serie D.Il Vastogirardi ha disputato un campionato brillante, con una squadra forte, temibile e competitiva da non avere nulla da invidiare alle altre squadre, meritava appieno il passaggio alla serie D. E' vero che il calcio riserva sempre grandi sorprese e bisogna stare alle regole del gioco, ma è altrettanto vero che quando si profonde impegno , energia, risorse su un campo di battaglia, e si è meritevoli di vittoria, la sconfitta non crea solo delusione, ma fa anche un pò rabbia e "l'importante è partecipare" lascia l'amaro in bocca. Mister Grossi ha rilasciato delle dichiarazioni su Fb , dove oltre ai ringraziamenti ai calciatori , ai dirigenti, ai tifosi molisani e al presidente Di Lucente, esprime tutta la sua delusione e amarezza, e senza mezze parole, afferma che la squadra non meritava di perdere.

Il Direttore Sportivo del Vastogirardi Antonio Crudele affida sempre a Fb il saluto e i ringraziamenti a tutto lo staff, alla squadra, al Mister al presidente Di Lucente a chi ha sempre sostenuto la squadra

Arrivederci alla prossima stagione sportiva, confidando anche nella presenza della dea bendata che probabilmente in questa stagione 2017-18,si era assentata per una lunga vacanza.