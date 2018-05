Polisportiva Olympia Agnone: Il 2 Giugno al via il 9° TORNEO  NAZIONALE  L’ATENE DEL SANNIO

Il secondo appuntamento del settore giovanile dell’Olimpia Agnonese si terrà il giorno Sabato 2 giugno 2018 con il 9° Torneo Nazionale”AGNONE L’ATENE DEL SANNIO” riservato alla categoria ALLIEVI 2001 – 2002 presso lo stadio comunale senza barriera di Agnone con inizio alle ore 9,30

Torneo Organizzato dal responsabile del settore giovanile e vice presidente prof. Sica Fernando, dal mister Panella Vincenzo e dai collaboratori della società Polisportiva Agnonese in collaborazione con il Comune di Agnone, F.I.G.C. Regionale e Provinciale Coni , Pro Loco

il torneo vedrà la partecipazione di SEI squadre quasi tutte provenienti da fuori regioni : U.S. D’ANNUNZIO (PE), ASD. DINAMO KELLER (NA), ASD OLIMPIC IS, ASD FELIX (NA), RIVER CHIETI (CH) e naturalmente i padroni di casa , OL. AGNONESE i ragazzi di Mister Panella reduci dal brillantissimo campionato allievi e dalla splendida vittoria del torneo Internazionale di Pisa.

Si batteranno con lealtà sportiva per ambire alla vittoria finale., la manifestazione vedrà anche la partecipazione di numerosi genitori al seguito delle squadre per trascorrere una giornata di festa all’insegna del calcio sano. Il regolamento prevede DUE girone da tre ( 1° Girone Olimpia Agnonese, River Chieti , F.C. Felix - Arzano - ; 2°Girone Olimpic- , D’ Annunzio Marina PE -. Dinamo Keller (NA)

Tutte le squadre si incontreranno fra di loro con una classifica finale che vedrà la finale per il 1 – 2 posto le squadre che hanno fatto prima nei loro gironi , 3° - 4° posto le squadre che hanno fatto seconde nei loro girono con una gara da tempi da dieci minuti, 5° - 6° posto le squadre che hanno fatto terze nei loro gironi, ogni partita avrà la durata di venti minuti a tempo . Alla manifestazione è prevista la partecipazione del responsabile dell’area tecnica Marinelli, dei mister Fusaro Mario, e mister Orlando( grande bandiera del calcio agnonese) quest’anno allenatori della juniores Nazionale e allenatori in seconda della prima squadra che cercheranno di segnalare qualche ragazzo interessante del 2001 da inserire nella rosa della prima squadra e Juniores Nazionale. Alla manifestazione è prevista anche la presenza di mister Di Meo e mister dell’Oglio Da non dimenticare anche la presenza di alcuni osservatori , che seguiranno da vicino i calciatori delle altre squadre e l nostri ragazzi

Daranno il benvenuto agli atleti e alle società il sindaco Avv. Marcovecchio Lorenzo, l’assessore allo sport. Melloni Annalisa e i Presidenti dell’Olimpia Marco e Giampiero Colaizzo e lo sponsor MOLISIA dei fratelli Iorio di Frosolone

Infine hanno assicurato la loro presenza il presidente provinciale F.i.g.c. Rossi Nino e il presidente regionale Piero Di Cristinzi che credono molto in queste belle iniziative che sono il trampolino di lancio per i giovani atleti della società Olimpia sempre pronta a inserire in prima squadra i ragazzi agnonesi e non che crescono con serietà nel settore giovanile, (vedi Litterio, Scampamorte, Orlando, Pellegrino, Di Lollo R., di Lollo L. , Patriarca A. Esposito, Catalano M., Lavorgna, Faggiano, Esposito G., Minopoli A. ,Squeglia G, Farina, Zentena.)

A fine manifestazione tutte le società e le squadre partecipanti verranno premiate da parte delle autorità presenti, seguirà il buffet di chiusura. L’ evento intende esaltare le doti tecnico-tattiche dei giocatori e essere una vetrina importante per tanti giovani talenti che avranno la possibilità di mettersi in mostra.

“Sarà una grande giornata di sport" commenta l’organizzatore Fernando Sica, "una giornata all’insegna del fair – play, dell’amicizia sarà un momento di aggregazione dove poter socializzare ed instaurare nuove conoscenze".

Infine Sica ringrazia gli sponsor che hanno reso possibile l’allestimento della manifestazione e invita tutti gli amanti del volontariato e del calcio puro e genuino a partecipare in massa, per trascorrere una giornata serena per chiudere con allegria questa annata calcistica piena di soddisfazioni sia a livello di prima squadra che per il settore giovanile.