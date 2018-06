Calcio Giovanile-La D'Annunzio di Pescara si aggiudica il torneo“Agnone l’Atene del Sannio”.L'Agnonese terza classificata

In una giornata splendida un pubblico numeroso ed entusiasta ha assistito oggi Sabato 2 giugno allo stadio Civitelle di Agnone alla 9° edizione del Torneo nazionale di calcio giovanile “ Agnone l’Atene del Sannio ” categoria allievi 2001-02.

Sei le società partecipanti, quattro non molisane e precisamente la D'Annunzio di Pescara-la A.S.D. Olimpic (Is)-River Chieti-U.S. Fenix Na, Dinamo Keller,Na- l’ Olimpia Agnonese .

Le sei squadre in due gironi si sono incontrate tra loro in partite di solo andata, determinando una classifica finale per ogni girone le due finaliste e precisamente le prime due classificate Il River Chieti nel Primo girone e la D’ Annunzio Pe nel secondo girone hanno disputato la finale del 1° e 2° posto.

La finalissima ha premiato la A.S.D D’Annunzio sul River Chieti che a conclusione di una sfida avvincente ed equilibrata ha regolato con il punteggio di 2–1 al terzo posto si è classificata l’ASD Olympia agnonese battendo per 5- 4 dopo i calci di rigori la squadra Keller nella finale per il 5° e 6° posto l’Olimpic ha battutto per 6-4 dopo i calci di rigore il Fenix di Arzano .

Al termine delle gare prima della premiazione i ragazzi, i tecnici e dirigenti al centro del campo, dopo aver sfilato per la presentazione,hanno cantato in occasione della Festa della Repubblica, l’inno nazionale.

Il Sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio ha voluto ringraziare i ragazzi per la belle prove sportive e di lealtà nel gioco

Anche il presidente Marco Colaizzo ha voluto ringraziare le società che hanno aderito all’iniziativa,gli Enti che hanno dato il loro contributo e in particolare il Comitato F.I.G.C. Regionale e Provinciale, il Coni, il Comune di Agnone , la Pro-loco e l’Associazione Teatro Italo- Argentina, l’A.I.A. di Isernia che è stata premiata con una targa ricordo e tutti gli arbitri del torneo,i tecnici e il Prof Sica responsabile del settore giovanile della Poliaportiva Olympia Agnone

. Sono stati premiati i presidenti delle società con delle pergamene, campane simbolo della città di Agnone, i mister con delle targhe ricordo, il migliore giocatore del torneo Samsam Abdssamad della A.S.D. Olimpic di Isernia , e il migliore Portiere del torneo Di Cencio Filippo del River Chieti . Il capocannoniere del torneo con quattro gool Di Credico Lorenzo della società D’Annunzio.

Sono stati premiati i due presidenti fratelli Colaizzo Giampiero e Marco e un particolare ringraziamento e' stato rivolto a loro dall’amministrazione comunale, dalla dirigenza e dagli sportivi agnonesi per l'attenzione e la dedizione a Agnone e ai colori granata.

Per tutti i presenti, la società Olympia Agnonese ha offerto un buffet con prodotti tipici locali. Alla fine della giornata i genitori e tecnici presenti hanno voluto ringraziare e congratularsi ,per la bella manifestazione,per l’organizzazione e soprattutto per aver fatto vivere ai propri ragazzi una bella giornata di sport in un clima di sana e proficua competizione.