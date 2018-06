Daniela Sabatino attaccante originaria di Castelguidone,vola al Mondiale con l’Italia femminile

Ennesimo risultato di prestigio per l’esperta attaccante originaria di Castelguidone,nata a Agnone, le azzurre tornano a disputare la competizione più importante vent’anni dopo quella americana

Un altro tassello da incastonare nel mosaico di una fantastica carriera. Anche in una stagione che l’ha costretta a dover mandar giù un paio di bocconi amari per Daniela Sabatino il finale è stato comunque da ricordare. Grazie a un risultato storico, quello centrato ieri sera dall’esperta attaccante (tra diciassette giorni saranno 33 anni) originaria di Castelguidone (paese dell’Alto Vastese) insieme al resto delle compagne azzurre. Almeno un Italia sarà al Mondiale, se quella maschile ha deluso tutti i tifosi pallonari ieri sera la nazionale rosa ha firmato la sua impresa conquistando i tre punti decisivi per staccare il pass in vista della prossima edizione del Mondiale femminile in programma in Francia, dal 7 giugno al 7 luglio del 2019. Un risultato storico, l’Italia femminile non partecipava alla.....continua su http://www.vasport.it/storica-daniela-sabatino-vola-al-mondiale-con-litalia-femminile/