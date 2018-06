ASD Olympia Agnonese batte la Bacigalupo 2-1 e si aggiudica il torneo "Nuove Speranze

Un pubblico numeroso, circa quattrocento persone , caloroso, sportivo ed entusiasta ha assistito oggi domenica 12 giugno 016 allo stadio “Civitelle” alla 16° edizione del Torneo nazionale di calcio giovanile “Nuove Speranze” categoria esordienti 2005 -2006, organizzato dal settore giovanile della società Olympia .

Sei le società partecipanti delle quali cinque non molisane e precisamente la Bacigalupo Vasto , U.S. Venafro,Junior Giugliano,Difesa Grande Termoli.’ Acli Campobasso ,l’ Olympia Agnonese.

Le sei squadre divise in due gironi da tre 1°girone: Olimpia, Venafro, Junior Giugliano ; 2° Girone: Difesa Grande, Bacigalupo; Acli si sono incontrate fra loro in gare di solo andata . Le prime due classificate e precisamente la AD.S Olympia . nel primo girone e la U.S. Bacigalupo nel secondo girone hanno disputato la finale del 1° e 2° posto : La finalissima ha premiato la ASD Olimpia Agnonese, che ha battuto per 2 – 1 la Bacigalupo , al terzo posto si è classificato l’ U.S. Difesa Grande battendo per 2- 1 i ragazzi del Venafro . infine l’Acli ha vinto la finale del 5° e 6° battendo con un secco 3– 0 i ragazzi della Junior Giugliano

Al termine delle gare prima della premiazione,la vicesindaca di Agnone Linda Marcovecchio ha voluto ringraziare soprattutto i ragazzi per la belle prove di sport e di lealtà che hanno dato in un impianto unico in Italia,stadio senza barrire, la società organizzatrice e il responsabile del settore giovanile della società prof. Sica Fernando

Sica ha ringraziato tutte le società che hanno aderito all’iniziativa., tutti gli Enti che hanno dato il loro contributo e in particolare, il Comitato F.I.G.C. Regionale e Provinciale,il Coni, il Comune di Agnone , la Pro-loco e l’associazione del teatro Italo- Argentno ,la Molisia, tutti gli altri sponsor, gli arbitri del torneo , il sig. Cerimele Bruno per l'occasione speaker della gara e tutti i suoi collaboratori

Sono stati premiati i presidenti delle società con delle pergamene e tine di rame simbolo della città di Agnone , tutti i mister con delle targhe ricordo , è stato premiato il migliore giocatore del torneo Porfilio Pierpaolo dell’Olympia e il capocannoniere del torneo Colato Riccardo giocatore anch'egli della società agnonese.

Infine la società ha voluto fortemente premiare con una targa ricordo il tuttofare e sempre attivo e instancabile magazziniere della società Serafini Enrico. A fine manifestazione a tutti i presenti(ragazzi, ospiti, genitori e tecnici), la società Olympia Agnonese ha offerto un buffet con prodotti tipici locali preparato con maestria dalle mamme dei piccoli giocatori dell’olympia .

Visto che con il passare degli ann il pubblico diventa sempre più numeroso, il responsabile del settore giovanile del calcio agnonese Sica, rivolge un appello all' amministrazione comunale di Agnone,ai comuni limitrofi, a tutti gli operatori commerciali, agli enti di promozione turistica, di sostenere la Polisportiva Olympia Agnone per la fattibilità di un progetto sportivo più ampio e meglio articolato, affinché questi eventi cosi coinvolgenti e dall'alto valore educativo, possano essere spettacoli frequenti e routinari e non solo occasioni sporadiche, prevedendo da un punto di vista alberghiero dei pernottamenti per elevare maggiormente il tasso tecnico ospitando squadre di categoria superiore. Progetto che coniuga qualità sportiva e che potrebbe essere volano di un settore del turismo territoriale legato allo sport.