Calcio Agnonese, Antonio Mecomonaco nuovo trainer dell'Olympia

Nella gionata di ieri 20 Giugno 2018 presso la sede della società della Polisportiva Olympia Agnone alle ore 17.00, il presidente Marco Colaizzo ha ufficializzato la scelta del nuovo allenatore per la stagione calcistica 2018-2019 e si tratta di mister Antonio Mecomonaco di Chieti abitante a Sulmona.

Classe ’68, in passato il tecnico ha guidato pure Civitanovese e Sulmona. ha già allenato con buoni risultati la Recanatese, la Maceratese, il Matelica, amante del 4-3-3

Il nuovo trainer dell' Agnonese si è cosi espresso:

"Sono orgoglioso che la scelta sia ricaduta su di me. L'Agnonese Calcio e' nota nel mondo sportivo locale, molisano e nazionale, per la serietà dei suoi dirigenti, per la qualità delle sue attività. Sono certo di essere entrato in una vera famiglia, dove io darà il massimo di me stesso per portare la squadra ai livelli alti della classifica"

Ha concluso le sue dichiarazioni ringraziando il presidente Marco Colaizzo e i suoi più stretti collaboratori. Colaizzo nel suo intervento ha spiegato le motivazioni della scelta societaria ricaduta su Mecomonaco,definendolo persona seria e affidabile con grande esperienza e professionalità e sicuramente garanzia per i successi futuri della squadra agnonese.

Alcuni tifosi Ultras presenti alla presentazione, hanno voluto dare il benvenuto al nuovo mister omaggiandolo con una sciarpa dell'Olympia.