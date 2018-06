Anche quest'anno la società Olympia Agnonese ripropone l'alleanza educativa con il progetto  SCUOLA E CALCIO

Anche quest'anno la società Olimpya Agnonese ripropone il progetto SCUOLA E CALCIO, un progetto che mette in evidenza la disponibilità della società ad ospitare i ragazzi che desiderano svolgere attività calcistica disputando campionati nazionali e regionali ma con l'obbligo della frequenza scolastica. La società nel selezionare le domande accoglierà solo i calciatori desiderosi di continuare il percorso scolastico

I giovani ragazzi troveranno ospitalità presso una struttura locale molto accogliente che garantisce serenità per lo svolgimento degli impegni sportivi e scolastici dei giovani che saranno inseriti nel contesto della cittadella dello sport agnonese

Per informazioni rivolgersi al responsabile del settore giovanile Fernando Sica contattando il seguente numero 3332587823.