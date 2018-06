Al via l'organizzazione del campionato di calcio agnonese: raduno per selezione Juniores e raccolta fondi per l'iscrizione della squadra alla serie D

Inizia la stagione calcistica dell'Olympia a seguito della recente scelta del nuovo mister, Antonio Mecomonaco

Martedì ore 15.00 in accordo con il mister e tutto lo staff tecnico si svolgerà un raduno dei calciatori Juniores classe 1999-2000-2001 della regione e fuori regione, da inserire nella rosa della prima squadra e Juniores nazionale. Tutti coloro che sono interessati possono chiamare la società per dare il loro nominativo e ruolo.

Il raduno si svolgerà in due partite, un gruppo alla volta

Per l'occasione mister Mecomonaco osserverà tutti i ragazzi che l'anno scorso hanno disputato il campionato juniores nazionale in modo da avere un quadro completo di tutti i giocatori Juniores a disposizione.

Ci sarà una prima selezione ma è previsto uno stage successivo verso gli ultimi giorni della settimana entrante per effettuare la scelta definitiva



Un altro importante appuntamento è la riunione del consiglio direttivo prevista per la prossima settimana,dove saranno assegnati gli incarichi ai dirigenti.

La società auspica l'ingresso di nuovi soci per allargare il consiglio direttivo

La società altresì comunica a tutti gli agnonesi in sede e fuori sede,al pubblico sportivo e non, che è aperta la sottoscrizione per la raccolta fondi finalizzati all'iscrizione della squadra al campionato di serie D

Per i calciatori senior e' tutto in via di definizione, poco trapela dalla società rispetto ad eventuali riconferme tra i calciatori dell'Olympia che hanno disputato il campionato da poco terminato, ma dalle voci ci sarà un "chi va e chi viene"