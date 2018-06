Calcio-Eccellenza-Vastogirardi, Francesco Farina nuovo tecnico: raggiunto l'accordo

La guida tecnica della Polisportiva Vastogirardi per la prossima stagione sportiva sarà Francesco Farina. Accordo ormai raggiunto con l’esperto allenatore. VASTOGIRARDI É tempo di prepararsi al campionato di eccellenza per la squadra di calcio altomolisana. Mancano solo pochi dettagli e sarà raggiunto l'accordo con il futuro tecnico per la società sportiva guidata dal presidente Andrea Di Lucente.

Si tratta di mister Francesco Farina, mister esperto e navigato, che in Molise ha già fatto vedere la sua preparazione vincendo numerosi campionati della massima serie regionale. Ha mostrato le sue capacità anche nelle categorie superiori.

Ecco le dichiarazioni del Direttore Sportivo Antonio Crudele soddisfatto di questa sua nuova scelta. “Il nostro nuovo allenatore – spiega Antonio Crudele – sarà mister Francesco Farina – che in Molise tutti conoscono per il suo palmares di vittorie ed il suo curriculum professionale che parla da solo. Le esperienze con il Campobasso, con il Bojano e con l’Isernia ne sono le testimonianze più assolute. Ma per lui ci sono state anche panchine nelle categorie superiori. Personalmente mi sento motivato e deciso e soddisfatto – conclude Crudele – perché alla nostra corte sta per approdare un allenatore vincente, con il quale già stiamo programmando la prossima stagione sportiva. La scelta è ormai ufficiale mancano pochi dettagli da definire. Di sicuro mister Farina, che conosce bene la realtà molisana, sarà in grado di fare bene con noi”.

DATI PROFILO

Data di nascita: 16/giu/1967 Età: 51 Nationalità: Italia ø-Tempo in carica da allenatore: 1,15 anni Modulo preferito: 3-4-3

CARRIERA​

Elenco delle stazioni nella carriera dell'allenatore, accompagnato con delle statistiche come media punti, giocatori impegnati e altro.

Compatto

Esteso