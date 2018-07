Olympia Agnonese, conto alla rovescia per l'iscrizione in D. Continua la campagna per la sottoscrizione a sostegno

La Polisportiva Olympia Agnone si prepara al campionato di serie D. Il presidente Marco Colaizzo, i dirigenti della società, i tifosi, gli appassionati , gli amatori ognuno nella sua specifica funzione da il proprio contributo. Il fermento è palpabile, il rincorrersi delle voci sul calcio mercato altrettanto colorito quanto indefinito. Di certo esistono delle scadenze ben precise, alle quali non si può derogare. La prima imminente, il 13 luglio termine ultimo per l'iscrizione della squadra alla Serie D, la seconda la presentazione del team sportivo e il primo raduno entro la fine di luglio.

La raccolta fondi per l'iscrizione della squadra procede spedita , la somma occorrente e' di 20 mila euro, ma all'appello ne mancano ancora un pò. Molti i fedelissimi che da sempre sostengono il calcio agnonese anche in questo campionato non si tireranno indietro nel sostenere la locale squadra.ma chiunque voglia partecipare alla raccolta fondi può recarsi in banca e sottoscrivere, questo l'appello del vice presidente Sica, che da sempre si distingue per il suo impegno nel calcio giovanile agnonese e per la sua opera certosina nella la raccolta fondi al quale e' difficile opporre un diniego per la stima che si è conquistato in molti anni di volontariato nel calcio locale

E' necessario che le comunità preservino i loro valori e i loro simboli, e il calcio agnonese viene da una lunga storia fatta di impegno, volontariato e mecenati generosi.Il campionato si disputerà al Civitelle, stadio senza barriere ma con un valore aggiunto, il manto sintetico del campo rinnovato, visto che e' in corso la gara pubblica per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi. Crederci sempre e sottoscriviamo!