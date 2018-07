Volley,Campionato nazionale maschile serie A2: Simone Marcovecchio dalla Pallavolo Agnone al New Real Volley Gioia

Un altro tassello si va ad incastonare nel nuovissimo mosaico Real. Per completare la gamma di opposti assieme al tedesco Marvin Prolingheuer, la Gioiella G.d.C. sceglie lo schiacciatore molisano Simone Marcovecchio, rilevandolo in prestito dalla Vero Volley Monza (SuperLega).

Nativo di Campobasso, ma vissuto sempre a Agnone,classe ’97,vanta trascorsi nel calcio giovanile ma convertito alla pallavolo dal talent scout Mariano Maniscalco, La sua carriera inizia nella Pallavolo Agnone dove, grazie alle sue importanti doti fisiche e alla sua spiccata propensione offensiva, vince un campionato di serie C a sedici anni, partecipa al Trofeo delle Regioni 2013 con la selezione del Molise e merita la riconferma in rossoblu nelle successive stagioni in B2 (dal 2013 al 2015).

Ben presto il suo talento emergente cattura l’attenzione della Vero Volley Monza, che lo strappa alla concorrenza e lo aggrega al roster di SuperLega per tutto il periodo della preparazione estiva. Nella sua prima stagione in Lombardia, Simone diventa un perno inamovibile dei gruppi di Junior League e B2, al punto tale da guadagnarsi una chance imperdibile nell’A2 targata 2016/2017, tra le fila della GoldenPlast Potenza Picena di coach Adriano Di Pinto.

Dopo il ritorno in B dello scorso anno, Simone è pronto a rilanciarsi nella serie cadetta, vanta trascorsi nel calcio giovanile. Convertito alla pallavolo dal talent scout Mariano Maniscalco, da una gran voglia di riscatto con i colori biancorossi:continua su...... Fonte http://www.realvolleygioia.it/real-al-coposto-2-simone-marcovecchio/mpleto-