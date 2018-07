Eccellenza,Vastogirardi altro colpo di mercato: acquistato l'ex Termoli De Vizia

VASTOGIRARDI. Altro grande colpo di mercato per la Polisportiva Vastogirardi. Il Direttore sportivo Antonio Crudele, dopo l’acquisto di Sabatino della scorsa settimana, proprio quest’oggi ha messo in piedi ancora un colpo da novanta. Il Vastogirardi, che nel prossimo campionato sarà guidato in panchina da mister Francesco Farina, ha acquisito ufficialmente le prestazioni sportive di Felice De Vizia, centrocampista di grande gamba e qualità che conosce molto bene la realtà dell’Eccellenza molisana.

Nell’ultima stagione ha disputato il campionato con il Termoli, ma di lui si ricordano ottime prestazioni anche ad Isernia.

Classe 1992, De Vizia, è pronto ad affrontare la nuova ed esaltante avventura con il Vastogirardi.

Altro colpo portato a termine dal Direttore Sportivo Antonio Crudele che in questi giorni è letteralmente scatenato sul mercato.