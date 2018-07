Calcio, Venafro parte col botto: De Simio sposa il progetto della società

Da poche ore il Venafro F.C. spiazza tutti mettendo a segno un colpo di quelli fragorosi nel panorama del futsal, la società bianconera, infatti, ha acquisito le prestazioni del calcettista campobassano Enzo De Simio, classe ’87, avendo la meglio su società di categorie superiori. De Simio che ha già fatto parte della prima squadra nella seconda parte del campionato appena concluso ha toccato con mano tutte le componenti della società ed ha sposato in pieno le idee e il progetto a lungo termine della squadra bianconera. L’acquisto di De Simio dimostra la serietà di un progetto come quello venafrano, che intende essere protagonista sul campo, mantenendo allo stesso tempo una sana gestione societaria. La firma è avvenuta ieri mattina alle ore 13:00 presso la sede della società in presenza della Dirigenza e del Presidente. Il forte laterale molisano non ha bisogno di grosse presentazioni, parla per lui il suo curriculum avendo vestito maglie importanti, giocando in categorie appartenenti alla sua classe e aver risposto in passato alle chiamate della nazionale Under21 italiana. L’approdo di De Simio nella città di Venafro attesta quanto la società stia lavorando bene a livello gestionale. Un plauso particolare per il buon esito dell’operazione va fatto alla dirigenza bianconera e al nostro capitano Bruno caparbio nel credere in questa possibilità, difatti per lui si sta prospettando un ruolo apicale all’interno della dirigenza della società già da adesso perché crediamo che ci vorranno mesi prima che decida di appendere gli scarpini, dimostrazione del fatto il campionato concluso con prestazioni da categoria superiore.