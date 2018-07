Al Trofeo "RE FAJONE" vince Ivan Di Maio della polisportiva Isernia in 40’28’’, precedendo di pochi secondi Maurizio Di Sandro (Free Runners Isernia);

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica a S. Pietro Avellana (IS), nella decima edizione della gara podistica denominata “Re Fajone”, la Podistica S. Salvo ha trionfato nella speciale classifica per gruppi, battendo l’Atletica Molise Amatori di Campobasso ed i Runners Chieti.

Non solo ennesima prova di forza del gruppo sansalvese con 27 atleti all’arrivo ma anche ottime prove a livello individuale con il quarto posto assoluto e primo di categoria di Pino Cilli, che non è riuscito a salire per un soffio sul podio della manifestazione.

Ha vinto la gara il molisano Ivan Di Mario (Polisportiva Molise) in 40’28’’, precedendo di pochi secondi Maurizio Di Sandro (Free Runners Isernia); sul gradino più basso del podio l’abruzzese Antonio Bucci (Tocco Runner), in formissima per la gara che si terrà sabato prossimo proprio a Tocco da Casauria (PE) organizzata dal suo presidente Pino Melchiorre.

