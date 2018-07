L'agnonese Giuseppe Pacelli lascia la sua città e approda all'Inter Volley Foligno

Ha terminato il liceo da pochissimo. Ha svolto nella redazione di www.altomolise.net un progetto di alternanza scuola- lavoro. E' uno sportivo da quando era ancora un bambino. Infatti prima di approdare al volley, praticava nuoto agonistico. Parliamo dell'agnonese Giuseppe Pacelli. Che ha ottenuto una grande opportunità di farsi notare nella pallavolo di fuori regione. E' infatti stato scelto per rinforzare il reparto degli attaccanti ricevitori dell’Inter Volley Foligno.

Il giovane è nato ad Agnone il 18/08/99 alto 1,95. E' stato notato dal coach Maniscalco e dalla stagione 2014-15 milita nell’A.S Pallavolo Agnone. Li ha vinto quattro titoli regionali tra U17 19 e 20 con la partecipazione alle rispettive finali nazionali. Partecipa al Trofeo delle Regioni nella selezione molisana nel 2015 e a quello di beach volley nel 2017. Nell’ultima annata agonistica vince la serie C Abruzzo Molise con la Pallavolo Agnone targata Caseificio Di Nucci aggiudicandosi anche la Coppa Abruzzo. Attualmente è impegnato nel circuito di beach volley dove spera di raggiungere le finali di categoria ad inizio agosto. Il Presidente Francesco Piumi: “Giuseppe Pacelli lo abbiamo visto all’opera ad Agropoli, nella finale nazionale U20 dove eravamo qualificati. Quasi una casualità, infatti con il nostro tecnico Tony Scappaticcio ci eravamo recati a visionare un giocatore suo avversario in quella giornata. Chiediamo però subito il nome del ricevitore attaccante molisano che si stava ben comportando in campo e con il nostro consulente di mercato Marco Mantile e i buoni uffici con il tecnico Maniscalco e l’A.S. Pallavolo Agnone siamo arrivati a tesserarlo per la stagione prossima”. Il tecnico Antonio Scappaticcio: “Con Giuseppe Pacelli rinforziamo il reparto degli schiacciatori e se non dovessi averlo subito a disposizione per le sue vittorie nel beach volley sarò comunque soddisfatto per il ragazzo. Ci tengo a sottolineare che abbiamo dovuto superare anche le ingerenze di altre società che inopportunamente si sono inserite in una trattativa già chiusa. A questo riguardo ringrazio il tecnico Maniscalco e la Società A.S. Pallavolo Agnone per la fermezza dimostrata”.