Vastogirardi, arriva il centrocampista Francesco Simonetti dal Chieti Calcio

VASTOGIRARDI. Altro grande colpo di mercato del Vastogirardi che grazie all’impegno del Direttore Sportivo Antonio Crudele, alla voglia di investire e crederci della dirigenza ed in primis del presidente Andrea Di Lucente e ai consigli di mister Francesco Farina, sta costruendo davvero una corazzata inaffondabile in vista della prossima stagione sportiva.

L’ultimo colpo in ordine di tempo è stato quello messo a segno ieri. La Polisportiva Vastogirardi si è assicurata le prestazioni sportive del forte centrocampista campano Francesco Simonetti, classe 1991. Per lui l’ultima stagione a Chieti in Eccellenza Abruzzese. Nella sua carriera numerose esperienza in serie D e anche in serie C2 con il Milazzo Calcio.

In Molise anche l’esperienza in serie D con l’Isernia nel 2015-2016. Altro colpo ad effetto della Polisportiva Vastogirardi.

Fonte:https://www.facebook.com/Asd-Vastogirardi-Calcio-507819169574010/

https://www.transfermarkt.it/francesco-simonetti/profil/spieler/167898