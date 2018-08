Calcio Serie D: Lucio Boris Di Lollo al Virtus San Nicolò Teramo

L'inizio deI campionati di calcio è prossimo. Nel mese di luglio abbiamo assistito ad un grande movimento nel calcio mercato e a livello nazionale sono circolate negli acquisti dei calciatori cifre da capogiro per alcuni ritenute scandalose. I calciatori come e più che cavalli di razza, muovono le economie,spesso fallimentari, delle società

La società sportiva agnonese e il suo patron Colaizzo si sono adoperati per la composizione di nuova squadra, che dalle voci circolanti e dai curriculum dei tecnici e dei calciatori, risulterebbe essere forte, ben organizzata, che darà soddisfazioni maggiori rispetto al precedente campionato. Certo nell'Agnonese e al Civitelle nessuno si aspetta un Ronaldo in campo, ma la tifoseria ha la legittima aspirazione di assistere ad un campionato divertente e soddisfacente. Nella nuova squadra molte le new entry, ma anche le uscite verso altre mete.

Un calciatore, agnonese doc, bravo e stimato centrocampista, questa mattina sorseggiava il suo aperitivo presso un locale agnonese.

Altomolise.net ha rivolto a Lucio Boris Di Lollo alcune domande ,curiosi di sapere quali e il perchè delle sue scelte che lo hanno portano lontano dal suo paese di origine. Lucio Boris, gentile, non si e' sottratto alle nostre domande e alla domanda sul perchè della sua emigrazione sportiva dichiarava:

" Ho scelto di cambiare, dopo tanti anni di Olympia Agnone. Con la società agnonese la mia è stata una lunga, formativa esperienza, sportiva e umana,improntata al rispetto e alla stima reciproca. Ho firmato un contratto con il San Nicolò, squadra teramana, perchè prima o poi acquisire nuove esperienze nel mondo del calcio può essere stimolante e motivo di ulteriore crescita professionale.Dalla società teramana sono stato accolto con familiarità e amicizia, che contraccambierò con convinzione e impegno.So che mi troverò a disputare partite in competizione con l'Olympia ma il mondo del calcio è anche questo"

AD MAIORA LUCIO!