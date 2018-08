Olympia agnonese, chiusa la campagna acquisti con Jawo Lamin, Gambia

Si è conclusa oggi con la firma del contratto di JAWO LAMIN,la campagna acquisti della polisportiva Olympia Agnone. Jawo Lamin , originario del Gambia, classe 1995, alto 1. 95, punta centrale,ha militato in molte squadre ,tra cui il Carpi (allegata la scheda) . Già si allenava con l'Agnonese da circa una settimana, oggi è arrivata l'ufficialità con la firma del contratto.

La squadra dunque è al completo, 27 sono i calciatori ingaggiati. Una squadra multietnica che vede la presenza di ben sei calciatori stranieri. Il calcio motore di integrazione reale e tangibile. La dirigenza della società, in front line il presidente Colaizzo, hanno lavorato spendendo energie e denaro per la composizione di una squadra di valore che sicuramente offrirà uno spettacolo coinvolgente ai tifosi e agli agnonesi.

I calciatori ovviamente già sono in campo per gli allenamenti e domani 8 Agosto affronteranno in una amichevole sul campo delle Civitelle di Agnone il Vasto Marina squadra abruzzese che milita in promozione.

Che sia un buon campionato, buon lavoro a tutti da Altomolise.net

