Olympia Agnonese, il figliol prodigo Basilio Antonelli torna in rosa, Sica( responsabile settore giovanile): ho sempre creduto in lui e nelle sue capacità

Sui media locali e regionali ha fatto notizia il ritorno di Basilio Antonelli a Agnone, ingaggiato dalla società agnonese di calcio. Basilio, farà parte della prima squadra con grande soddisfazione di tutta la società e degli agnonesi che conoscono da piccolissimo questo fenomeno calcistico.

Basilio e' nato a Agnone nel 2000, alto mt 1.72,figlio di agnonesi e frequentava il Civitelle di Agnone da quando portava i pantaloncini corti di bambino. A tal proposito Altomolise.net ha voluto conoscere per far conoscere a chi non ne e' a conoscenza la storia sportiva di questo giovane calciatore. Chi meglio e di più poteva raccontare la sua storia se non il responsabile ventennale del settore giovanile del calcio agnonese?

Il prof Sica Fernando alle nostre domande non si e' sottratto e orgoglioso ha raccontato:

" Basilio, è un vero talento, classe, potenza e eleganza. E'un forte attaccante. Aveva sei anni quando e' entrato a far parte della società, ed e' rimasto fino a 12 anni.Prometteva bene come dicevo in premessa, perciò fu naturale procurare un appuntamento a Trigoria con l'allora allenatore delle giovanili della Roma, Conti. Andammo a fare il provino, ad accompagnare Basilio fummo io e il padre, che lo segue da sempre da vicino. Nella Roma rimasero incantati da quel giovanissimo ragazzo. Non ebbero alcun dubbio a inserirlo nei giovanissimi,e successivamente negli Under 17. Per questo ingaggio la polisportiva Olympia Agnone incassò una buona somma di denaro come premio di preparazione"

Il ragazzo e' rimasto circa due anni con la forte società della capitale d'Italia, facendondosi valere, stimato da tutti. Per ben due anni ha partecipato ai campionati giovanili nazionali.

Alla nostra domanda : " quali furono le motivazioni che portarono Antonelli ad abbandonare la società romana?", Sica afferma:

"Qualcosa si ruppe evidentemente nell'incantesimo iniziale con la società e Basilio volle tornare a Agnone, giocò con la Juniores, tirando la squadra fuori dalle secche degli ultimi posti in classifica fino a raggiungere la vetta."

Ma ai veri talenti probabilmente la quiete non gli appartiene e nel 2018 passò all'under 19 del Foggia.

Il campionato di serie D 2018-19, lo vedrà protagonista nella squadra della cittadina dove e' cresciuto ed e' ben evidente l'amore che prova per Agnone, la sua storia lo dice: non perde occasione per tornarci.

Sica per concludere sul ritorno di Basilio nell' Agnonese dice: "L'ho seguito, in tutti i suoi step, credendo a ragione nelle sue grandi capacità, sono certo e' un vero e grande valore aggiunto per la squadra"

